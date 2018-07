Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 luglio 2018

I cinquantacinque ossari, senza nome, avvolti ciascuno in una bandiera a stelle e strisce, sono stati sbarcati oggi a braccia, uno alla volta, da soldati americani nella base aerea statunitense di Osan, in Corea del Sud.

Si è svolta oggi, nell'anniversario dell'armistizio che mise fine alle ostilità della Guerra di Corea (1950-53), la consegna dei resti di 55 presunti soldati americani da parte della Corea del Nord.

Si tratta di una prima parte dei circa 5300 militari che da 65 anni mancano ancora all'appello dei vivi e dei morti.

La consegna era fra le clausole del disgelo, accanto agli impegni per la denuclearizzazione, dello storico vertice di Singapore del 12 giugno scorso fra il presidente degli Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. "Voglio ringraziare il 'chairman' Kim per aver mantenuto la promessa", ha dichiarato oggi il presidente americano.

Per una cerimonia con gli onori militari, bisognerà tuttavia attendere l'esito degli esami forensi, dei test del Dna, perché, come ricorda alla Bbc John Zimmerlee, figlio di un soldato americano mai tornato da quella guerra e fondatore dell'associazione statunitense dei familiari dei militari scomparsi e caduti in Corea, "non c'è alcuna garanzia che si tratti effettivamente di soldati americani", ma solo di resti umani che la Corea del Nord allora decise che erano di suoi nemici.

