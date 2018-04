Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 aprile 2018 9.00

La first lady nordcoreana Ri Sol-ju parteciperà alla cena offerta dai leader delle due Coree Moon Jae-in e Kim Jong-un alla chiusura del summit in corso al villaggio di Panmunjom, il terzo dopo quelli del 2000 e del 2007.

Lo ha detto il portavoce della presidenza di Seul Yoon Young-chan, sciogliendo uno dei punti più incerti alla vigilia. Anche la presenza della first lady sudcoreana Kim Jung-sook è quindi sicura. La svolta è interpretata come un segnale positivo e una prova della buona intesa personale raggiunta tra i leader.

Nel frattempo si è saputo che il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un comunicheranno insieme i risultati del summit in corso quando saranno raggiunti gli accordi: lo ha anticipato un portavoce. I due leader hanno avuto "discussioni serie e franche sui modi per arrivare alla denuclearizzazione della penisola coreana, per stabilire una pace permanente e per sviluppare le relazioni Sud-Nord", ha detto.

