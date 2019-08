La disoccupazione è attualmente ai minimi e tornerà a salire, ma per motivi puramente di calendario, legati alla fine dei periodi di formazione: lo ha affermato Boris Zürcher, direttore della divisione lavoro presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

L'attuale aumento dei senza lavoro (in luglio 97'578 persone, 0,4% in più di giugno, ma tasso rimasto fermo al 2,1%) "non è molto pronunciato ed è al di sotto delle nostre aspettative", ha affermato Zürcher in una conferenza telefonica, commentando i dati diffusi oggi dai suoi funzionari. A sua avviso la ripresa del mercato del lavoro prosegue, ma rallenta un po'.

Il livello più basso della disoccupazione dovrebbe essere raggiunto: ora è attesa una crescita, ma non a causa della congiuntura, bensì per effetto stagionale. Tradizionalmente sino a metà anno l'attività aumenta nella costruzione e nel settore alberghiero e della ristorazione, mentre con la fine dell'estate i numeri dei senza lavoro tornano a salire a causa di coloro che hanno finito la formazione e sono in cerca di impiego.

