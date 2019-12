Disoccupazione, lieve aumento in novembre

Leggero aumento della disoccupazione in Svizzera: in novembre il tasso dei senza lavoro si è attestato al 2,3%, contro il 2,2% di ottobre.

Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il numero di disoccupati è invece diminuito (-0,2 punti percentuali), si legge su una nota odierna della Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

In Ticino il tasso è del 3,0%, in crescita di 0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, mentre nei Grigioni dell'1,4%, in aumento di 0,1 punti percentuali.

