Questo contenuto è stato pubblicato il 9 aprile 2018 8.43 09 aprile 2018 - 08:43

Disoccupazione in calo a marzo in Svizzera

Il tasso di disoccupazione in Svizzera è calato a marzo rispetto al mese precedente di 0,3 punti, al 2,9%. A fine marzo risultavano iscritti 130'413 disoccupati, ossia 13'517 in meno rispetto a febbraio, rende noto oggi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Rispetto allo stesso mese 2017 i disoccupati sono diminuiti di 21’867 unità (-14,4%).

In Ticino il tasso di disoccupazione nel mese in rassegna è stato del 3,1% in calo di 0,6 punti rispetto a febbraio. Nei Grigioni dell'1,4%, in calo di 0,1 punti

