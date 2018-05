Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 maggio 2018 8.34 08 maggio 2018 - 08:34

Forte calo della disoccupazione in Svizzera

Forte calo della disoccupazione in Svizzera: in aprile erano registrati presso gli uffici regionali di collocamento (URC) 119'781 senza lavoro, il 18,1% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il relativo tasso è passato dal 3,3% al 2,7%.

Rispetto al mese precedente (marzo 2018), il numero di senza lavoro è sceso dell'8,2%. Su base mensile, il relativo tasso è calato di 0,2 punti percentuali. Lo indica in una nota odierna la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

In Ticino la disoccupazione colpiva 4705 persone per un tasso del 2,8% (-0,5 punti su base annuale, -0,3 rispetto a marzo). Nei Grigioni erano iscritti agli uffici di collocamento 2076 lavoratori, pari al 1,9% della popolazione attiva (-0,1 punti su base annuale ma +0,5 punti rispetto a marzo).

Neuer Inhalt Horizontal Line