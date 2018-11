Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 novembre 2018 - 08:05

Il tasso di disoccupazione in ottobre è rimasto immutato in Svizzera rispetto a settembre.

Il tasso di disoccupazione si è attestato al 2,4% in Svizzera nel mese di ottobre, immutato rispetto a settembre e in calo di 0,6 punti percentuali su base annua.

In Ticino la quota di senza lavoro è risultata del 2,8%, in progressione di 0,1 punti rispetto al mese precedente e in calo di 0,4 punti rispetto a ottobre 2017. Nei Grigioni gli iscritti presso gli uffici regionali di collocamento (URC) alla fine dello scorso mese rappresentavano l'1,4% delle persone potenzialmente attive professionalmente. Il tasso è superiore di 0,5 punti rispetto a settembre e inferiore di 0,2 punti a ottobre 2017, rivelano i dati diffusi oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Alla fine di ottobre i senza lavoro ai sensi della SECO in Svizzera erano 107'315, 729 in più rispetto a un mese prima.

