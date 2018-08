Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 agosto 2018 17.13 10 agosto 2018 - 17:13

È stato recuperato, in fondo a un crepaccio, il corpo senza vita di uno dei tre alpinisti italiani che risultavano dispersi da martedì sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Si tratta di un 31enne.

I corpi dei compagni di cordata, la fidanzata 27enne e il fratello 28enne non sono stati ancora recuperati. Verosimilmente erano legati a quello del 31enne e i soccorritori, per effettuare il recupero, hanno dovuto tagliare la corda.

Il corpo era nella crepacciata terminale della Petite Aiguille Verte (3512 metri), lungo la destra orografica, sul versante dell'Aiguille d'Argentière.

Sopra si trova una parete di circa 300 metri da cui in queste ore si verifica una continua caduta di materiale. Una zona pericolosa per i soccorritori, che dunque hanno potuto effettuare il recupero solo in elicottero e con il verricello, agganciando il corpo e tagliando la corda con cui verosimilmente era legato agli altri due.

La zona è stata circoscritta grazie all'individuazione di un segnale gps trasmesso da un dispositivo elettronico dei tre alpinisti.

Il corpo del 31enne è stato trasportato nella camera mortuaria di Chamonix (F), dove è stato riconosciuto ufficialmente. Le operazioni di recupero al momento sono sospese. Riprenderanno nei prossimi giorni a cura del Peloton de gendarmerie d'haute montagne di Chamonix.

Neuer Inhalt Horizontal Line