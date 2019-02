Il co-presidente dell'iniziativa contro la dispersione degli insediamenti Luzian Franzini si è detto deluso dei risultati della votazione odierna, ma non del tutto scontento.

"All'inizio uno è certamente deluso", ha detto Franzini alla radio SRF. La soglia di riferimento fissata dai promotori, ossia un tasso di approvazione di almeno il 40%, probabilmente non sarà raggiunto. "Tutti sono ora chiamati ad attuare l'attuale legge sulla pianificazione territoriale e a costruire dove ha senso".

Il partito dei giovani Verdi, tuttavia, è stato in grado di ottenere alcuni successi, ha detto Franzini. L'affluenza alle urne non è stata così bassa come temuto e "abbiamo avviato una vivace discussione".

Franzini ha affermato che il chiaro rifiuto è da mettere in relazione ai molti argomenti fuorvianti messi in circolazione dagli avversari. Nonostante tutti gli sforzi profusi per spiegare alla gente un tema tanto complesso quale quello della pianificazione territoriale, non siamo riusciti nell'intento.

Neuer Inhalt Horizontal Line