Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2018 16.00 31 luglio 2018 - 16:00

Il divieto di accendere fuochi all'aperto si sta estendendo in praticamente tutti i cantoni (foto rappresentativa d'archivio)

Continua ad allungarsi l'elenco di cantoni che corrono ai ripari a causa della persistente siccità annunciando il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto.

Oggi lo hanno fatto Argovia, Uri, Appenzello Interno e Glarona. Misure simili contro il notevole rischio di incendi boschivi sono state intraprese anche dal vicino Liechtenstein.

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) aveva già provveduto a tranquillizzare i cittadini, sottolineando che la Svizzera non è a rischio di penuria d'acqua potabile su larga scala, poiché questa proviene per l'80% dal sottosuolo e ci vogliono settimane, se non mesi, affinché subisca gli effetti della siccità.

Ieri avevano dichiarato il divieto assoluto di fuochi Argovia, Appenzello esterno, Basilea Campagna, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Turgovia e Zugo, che si erano aggiunti a Ticino, Grigioni, Svitto e Vallese.

La situazione ha portato all'annullamento a diversi spettacoli di fuochi d'artificio previsti per il Primo agosto. I divieti riguardano anche i falò, mentre le grigliate sono autorizzate solo con appositi apparecchi a gas o elettrici. Le autorità consigliano in ogni caso la massima attenzione.

