Questo contenuto è stato pubblicato il 30 novembre 2018 8.03 30 novembre 2018 - 08:03

DKSH ha siglato un accordo per la distribuzione in Malaysia dei biscotti Bahlsen.

DKSH aumenta i prodotti distribuiti in Malaysia. Lo specialista zurighese dei servizi di marketing e commercializzazione ha siglato un accordo per la distribuzione nel Paese del sudest asiatico con il fabbricante tedesco di biscotti Bahlsen.

I dettagli finanziari non sono stati resi noti. DKSH distribuirà in particolare le marche Bahlsen, Leibniz e Pick Up!, precisa un comunicato odierno del gruppo con sede a Zurigo e attivo soprattutto in Asia.

Fondata nel 1889, Bahlsen impiega circa 2830 persone ed è presente in 70 Paesi. L'impresa di Hannover ha realizzato l'anno scorso un giro d'affari di 558 milioni di euro (627,6 milioni di franchi).

