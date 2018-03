Questo contenuto è stato pubblicato il 8 marzo 2018 13.00 08 marzo 2018 - 13:00

Per l'8 marzo, giornata della donna, swissinfo ha posto la domanda della settimana nel Canton Ticino: in Svizzera, le donne sono equiparate agli uomini? E dove ci sono ancora margini di miglioramento?

La Svizzera è stata uno degli ultimi paesi al mondo a concedere alle donne il diritto di voto ed eleggibilità, nel 1971. In tempi recenti, il governo elvetico è già stato formato da una maggioranza femminile. Il cammino verso l’uguaglianza dei sessi ha compiuto importanti passi avanti negli ultimi decenni, ma ancora oggi il traguardo non appare vicino. Pochi giorni fa, ad esempio, il Consiglio degli Stati ha preferito rinviare ogni decisione su una nuova proposta volta a introdurre delle misure per realizzare la parità salariale nelle aziende più grandi. Come vede la situazione la gente della strada?



Neuer Inhalt Horizontal Line