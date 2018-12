Il prossimo fine settimana gli svizzeri sono chiamati ad esprimersi sull'iniziativa per le vacche con le corna, sull'iniziativa per l'autodeterminazione e sulla sorveglianza degli assicurati. L'elettorato è ben informato sui temi in votazione?



Alcuni imbucheranno la scheda nel proprio comune il giorno della votazione, altri hanno votato per corrispondenza già un mese fa.

I cittadini sono informati sul contenuto dei temi in votazione? Quant'è efficiente il sistema di voto svizzero? Sarebbe una cosa positiva poter votare elettronicamente online? swissinfo.ch lo ha chiesto alla gente incontrata a Bellinzona e Lugano.

