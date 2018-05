Questo contenuto è stato pubblicato il 1 maggio 2018 13.30 01 maggio 2018 - 13:30

In tutto il mondo il 1° maggio si celebra la Festa del lavoro. Oggi non è però un giorno festivo per tutti. A Losanna, ad esempio, gli studenti rimangono a casa, ma non i lavoratori.

Nel 1886, il movimento operaio nordamericano indice uno sciopero generale per il 1° maggio per introdurre la giornata lavorativa di otto ore. In diverse città gli operai incrociano le braccia e scendono in strada per manifestare. È l'origine del 1° maggio come Festa del lavoro.

Che cosa si sa in merito in Svizzera? E cosa pensano gli svizzeri del 1° maggio? swissinfo.ch ha posto la domanda ai passanti a Losanna.

Non tutti festeggiano il 1° maggio

In Svizzera, soltanto la Festa nazionale del 1° agosto è un giorno festivo in tutto il Paese. Gli altri festivi, come appunto il 1° maggio, dipendono invece dal cantone.

Nei cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Giura, Neuchâtel e Zurigo, la Festa del lavoro è un giorno festivo ufficiale, simile a una domenica. Anche a Sciaffusa, Turgovia e Ticino i lavoratori possono riposarsi.

I cantoni di Soletta, Friburgo e San Gallo accordano mezza giornata di congedo agli impiegati del servizio pubblico. Negli altri cantoni, tra cui Berna, il 1° maggio è un giorno lavorativo ordinario.

