Quando le temperature salgono, anche molte ragazze indossano pantaloncini corti. Ora in Svizzera si è aperto un dibattito: quanto possono essere corti gli hotpants?

La direzione del liceo Oberaargau di Langenthal, nel canton Berna, ha inviato alle studentesse un codice di abbigliamento per i giorni più caldi dell’anno. In una e-mail viene spiegato, con tanto di immagini, fino a che punto possono essere corti i pantaloncini che le allieve indossano a scuola. Inoltre la direzione chiede loro di evitare i decolleté, mentre non ha trasmesso nessuna raccomandazione agli studenti maschi.

Da allora, i media svizzeri hanno avviato un dibattito sullo scopo di queste regole di abbigliamento a scuola. Cosa può essere tollerato e cosa invece va vietato?

Swissinfo.ch ha chiesto cosa ne pensa la gente per le strade di Zurigo: "È giusto prescrivere codici di abbigliamento alle ragazze che frequentano le scuole?”

