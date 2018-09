Questo contenuto è stato pubblicato il 17 luglio 2018 15.00 17 luglio 2018 - 15:00

Il mondo del calcio ha un nuovo campione del mondo: la Francia. La Svizzera non può che congratularsi con il paese limitrofo, ma in altri settori il piccolo paese alpino non è superato da nessuno.

Se chiedete agli svizzeri in che cosa sono campioni del mondo, molti rispondono nella produzione di cioccolato. Ma non solo: ponendo questa domanda alla gente per le strade di Bienne, numerosi passanti hanno evocato anche il formaggio, Federer, gli sport invernali o la raccolta dei rifiuti da riciclare. Una donna è inoltre convinta che nessuno si lamenti altrettanto degli svizzeri.

