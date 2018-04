Questo contenuto è stato pubblicato il 19 aprile 2018 15.55 19 aprile 2018 - 15:55

75 anni fa, lo scienziato svizzero Albert Hofmann scoprì per caso gli effetti allucinogeni dell’LSD. Ancora oggi si discute su come lottare contro il traffico di questa sostanza e delle altre droghe. Andrebbero semplicemente legalizzate? swissinfo.ch lo ha chiesto a Winterthur.

Nato nel 1906 a Baden, nel canton Argovia, Albert Hofmann si laureò in chimica all'Università di Zurigo nel 1929, diventando ben presto direttore di ricerca nel dipartimento dei prodotti naturali del gruppo farmaceutico basilese Sandoz.

Incaricato negli anni '30 di eseguire degli studi sui composti attivi di alcune piante, in particolare un fungo velenoso della segale cornuta, Hofmann era riuscito nel 1938 a sintetizzare il 25esimo composto della dietilamide dell'acido lisergico, diventato poi famoso in tutto il mondo quale LSD.

Nell'aprile del 1943, cinque anni dopo aver messo a punto l'LSD-25, il chimico basilese ne scoprì per caso gli effetti psichedelici. Alcune gocce cadute sulla sua mano, gli provocarono strane sensazioni e visioni: il primo "trip sintetico" della storia.

Tornato alle provette tre giorni dopo, Hofmann consumò deliberatamente 250 microgrammi di LSD e sperimentò effetti molto più intensi: angoscia, vertigini, visioni soprannaturali, oggetti che si muovevano nello spazio, sentimenti di felicità e di gratitudine. A fine giornata, il chimico realizzò però anche quali pericoli poteva comportare l'uso indiscriminato della sostanza, che andava assunta solo in determinate circostanze.

Impiegata inizialmente in ambito medico-terapeutico, questa sostanza si era poi fatta conoscere negli anni '60 per le sue proprietà allucinogene, apprezzate in particolare dalla generazione hippie.

In quanto sostanza psicotropa, l'LSD rimane illegale 75 anni dopo la sua scoperta. Quali droghe vanno legalizzate? swissinfo.ch lo ha chiesto ai passanti di Winterthur. Quasi tutti si sono detti a favore della legalizzazione della cannabis ma non di altre droghe.

