5 ottobre 2018 - 09:15

Due membri del governo svizzero Doris Leuthard e Johann Schneider-Ammann si sono dimessi. Chi saranno i successori e, soprattutto, cosa faranno i nuovi consiglieri federali per il Paese?

Doris Leuthard ha lasciato la propria impronta nel paese con il suo lavoro nei settori dei trasporti e dell'ambiente. Johann Schneider-Ammann si è impegnato per l'economia.

Che altro dovrebbe fare un consigliere federale? È il tema di cui si discute attualmente in Svizzera, in vista dell'elezione, in dicembre, dei successori dei due dimissionari.

Cosa cambierebbe lei nella Confederazione se fosse consigliere federale? È la domanda rivolta questa settimana da swissinfo.ch alla gente per strada a Zurigo.



