Questo contenuto è stato pubblicato il 3 marzo 2018 18.04 03 marzo 2018 - 18:04

A Belgrado si vota domani per le amministrative, un voto molto atteso per i suoi riflessi su scala nazionale e che vede come grande favorita la lista conservatrice che fa capo al presidente Aleksandar Vucic.

"Aleksandar Vucic - Perché amiamo Belgrado" è il nome della lista numero uno monopolizzata dal Partito del progresso serbo (Sns) guidato da Vucic. È accreditata dagli ultimi sondaggi di percentuali superiori al 40% (l'Sns a livello nazionale supera anche il 50%).

Stando alle previsioni, solo altre tre formazioni, seppur con distacchi siderali, dovrebbero superare lo sbarramento del 5% necessario a ottenere seggi nel parlamento municipale. Sono il Partito socialista serbo (Sps) del ministro degli esteri Ivica Dacic (alleato dell'Sns nel governo nazionale guidato dalla premier Ana Brnabic), la coalizione di opposizione che fa capo all'ex sindaco della capitale Dragan Djilas, e il presidente della circoscrizione di Novi Beograd Aleksandar Sapic. Tutte le altre formazioni e coalizioni - in tutto le liste elettorali presenti al voto sono 24 - dovrebbero restare sotto al 5%.

La campagna elettorale è vissuta sul duro scontro e sui continui attacchi portati dalle opposizioni al presidente Vucic, accusato di autoritarismo, scarsa democrazia e di stretto controllo sui media, oltre che di aver utilizzato il suo nome e tratto vantaggio dalla sua carica istituzionale per indirizzare a suo favore l'esito elettorale.

Ma le opposizioni non sono esenti da responsabilità, essendo rimaste troppo frammentate e non essendo riuscite, come già avvenuto nelle presidenziali e nelle ultime parlamentari, a creare un fronte unito e forte in grado di insidiare e competere con il partito del presidente.

Vucic ha presentato una squadra formata da esponenti noti del mondo politico, economico, scientifico e culturale, senza indicare un candidato preciso alla carica di sindaco, riservandosi di fare la sua scelta dopo il voto.

In Serbia tradizionalmente la campagna elettorale si chiude il giovedì e le giornate di silenzio elettorale sono due: venerdì e sabato. Gli elettori chiamati alle urne domani per eleggere il sindaco e rinnovare i 110 seggi dell'Assemblea municipale sono poco più di 1,6 milioni che potranno votare dalle 7 alle 20 in 1185 seggi elettorali. Elezioni locali sono in programma domani anche nei Comuni di Bor, Arandjelovac e Sevojno.

