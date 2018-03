Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 12.05 20 marzo 2018 - 12:05

Dormirai un'ora in meno.

Domenica scatta l'ora estiva: alle 2.00 del mattino le lancette degli orologi dovranno essere portate avanti di un'ora (alle 03.00). Di conseguenza si dormirà un'ora in meno, che verrà recuperata soltanto il 28 ottobre con il ritorno all'ora solare.

Il cambiamento era stato introdotto nel 1981 per armonizzare gli orologi elvetici con quelli dei Paesi vicini. In Europa, l'ora estiva era invece entrata in vigore qualche anno prima nell'ambito di un dibattito sul risparmio energetico.

Il bilancio si è tuttavia rivelato deludente: le economie di elettricità la sera sono infatti state compensate con maggiori spese per il riscaldamento il mattino. L'allungamento dei giorni estivi appare come il principale motivo per proseguire con il sistema attuale.

