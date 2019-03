Depositata l'iniziativa per la donazione di organi

L'iniziativa popolare "Favorire la donazione di organi e salvare vite umane" è stata depositata oggi alla Cancelleria federale a Berna corredata di 113'000 firme convalidate.

Il testo chiede che ogni persona diventi donatrice di organi, a meno che non si sia espressa diversamente in proposito.

L'iniziativa prevede una modifica della Costituzione che si fonda sul modello di un "consenso presunto", ha comunicato la ong promotrice del testo, Jeune Chambre Internationale (JCI) Riviera. In base a tale modello si parte dal presupposto che le persone decedute siano donatrici di organi a meno che non sia siano espresse esplicitamente contro e nel caso in cui i famigliari siano a conoscenza che la persona deceduta sarebbe stata contraria all'espianto di organi.

L'iniziativa è stata lanciata nel 2017 ed è stata sostenuta tra gli altri dalla Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi Swisstransplant.

Neuer Inhalt Horizontal Line