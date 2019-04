I cittadini svizzeri saranno chiamati alle urne per l'iniziativa popolare "Favorire la donazione di organi e salvare vite umane". Il testo chiede che ogni persona diventi donatrice di organi, a meno che non si sia espressa diversamente in proposito.

Delle 112'991 firme depositate, 112'633 sono valide, indica oggi la Cancelleria federale. Attualmente, gli organi di una persona deceduta vengono donati solo se quest'ultima ha fornito il suo consenso. Per farlo, ora è possibile indicare la propria scelta su un registro nazionale: a fine 2018, gli iscritti erano circa 44'000.

L'iniziativa vorrebbe invertire l'ipotesi di partenza, con una modifica della Costituzione che si fonda sul modello di un "consenso presunto". In questo modo, si parte dal presupposto che le persone decedute siano donatrici di organi, a meno che non si siano espresse esplicitamente contro o nel caso in cui i famigliari siano a conoscenza dell'opposizione del defunto all'espianto.

