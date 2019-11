No alla violenza contro le donne.

Oltre 2000 persone hanno dimostrato oggi pomeriggio a Losanna contro le violenze di natura sessista.

I manifestati hanno scandito slogan contro il patriarcato e gli oratori hanno ricordato che in Svizzera ogni due settimane una donna muore uccisa dal partner o dall'ex partner e che una donna su cinque, nel corso della sua vita, è vittima di violenze sessuali.

L'azione era organizzata dal collettivo vodese per lo sciopero delle donne, che ha fra l'altro chiesto che nella normativa penale elvetica sia introdotto il concetto di femminicidio. Dimostrazione analoghe si sono tenute anche in altre città, in vista di lunedì, giornata internazionale contro la violenza nei confronti delle donne.

