Il livello dei salari influenza la quantità di emissioni inquinanti meno del previsto. È quanto mostra uno studio del Politecnico federale di Zurigo (ETH). È invece marcato il divario fra i sessi, con le donne che consumano un quarto meno degli uomini.

"Questa differenza rimane anche con stipendi o dimensioni di abitazioni diversi tra loro", afferma il sociologo dell'ETH Andreas Diekmann, citato in un comunicato odierno. L'affermazione si riferisce in particolare a economie domestiche composte da una persona.

Lo studio, pubblicato da "Energy Research and Social Science" e "Journal of Environmental Psychology", conferma l'aumento di consumo energetico in proporzione allo stipendio, ma l'effetto è meno importante di quanto stimato fino ad ora.

Paragonando il gruppo con i salari più bassi a quello con i salari più alti, si evince che la fascia più benestante è responsabile di emissioni maggiori di 1,8 volte. Le maggiori differenze si riscontrano nella mobilità e nelle abitazioni, mentre a livello di alimentazione non vi sono grandi variazioni.

Per la realizzazione dello studio è stato stilato un "bilancio ecologico" di 3400 persone provenienti da ogni regione linguistica della Svizzera.

