Alcune centinaia di donne hanno dimostrato oggi a Zurigo contro violenza, sessismo e mancata considerazione del loro lavoro, retribuito e no.

A causa del coronavirus la manifestazione, organizzata alla vigilia della festa internazionale della donna, non era stata autorizzata: visto che si svolgeva tranquillamente è stata però tollerata dalla polizia, scrivono le stesse forze dell'ordine cittadine in un tweet.

In un messaggio successivo la polizia ha però riferito di lanci di sacchetti di vernice e ha invitato i responsabili ad astenersi da queste provocazioni, minacciando in caso contrario di intervenire.

L'appello a dimostrare è giunto dal Frauenbündnis Zürich, che sulla sua pagina internet ha espressamente chiesto ai simpatizzanti di non tener conto del divieto cittadino e della proibizione di eventi con oltre 1000 persone (numero che è stato superato negli anni scorsi) pronunciato dal Consiglio federale per contenere la diffusione del Covid-19. Fino a quando la gente può continuare ad ammassarsi in supermercati, stazioni e treni di pendolari non si vede perché si dovrebbe rinunciare a una marcia all'aperto, argomentava l'associazione.

Complice anche il freddo l'affluenza è stata comunque contenuta. Anche domani dovrebbe tenersi una manifestazione non autorizzata di donne a Zurigo.

Neuer Inhalt Horizontal Line