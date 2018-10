Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

7 ottobre 2018

C'è allarme tra i medici svizzeri alle prese con pazienti (il 94% donne) oggetto di violenza domestica: sempre più si riscontrano segni di strangolamento sulle vittime.

In media, stando a uno studio bernese i cui risultati sono stati resi noti oggi dal Matin Dimanche e dalla SonntagsZeitung, una donna picchiata su sei è stata presa per il collo. La violenza domestica è considerata nel mondo uno dei maggiori rischi per la salute. La Svizzera non è risparmiata; dal 2004, simili atti sono perseguibili d'ufficio.

Dallo studio, che si basa su informazioni raccolte dal pronto soccorso dell'ospedale universitario di Berna, tra il 2006 e il 2016 il 94% delle vittime di violenza tra le mura di casa era donna, di cui la metà di nazionalità svizzera. Nella metà dei casi registrati, bambini devono assistere ad atti di violenza.

