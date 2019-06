Gurten Festival a Berna. Open air di San Gallo. Open air di San Gallo. Open air di Frauenfeld (Turgovia). Open air di Frauenfeld (Turgovia). Open air di Frauenfeld (Turgovia). Open air di San Gallo. Paléo Festival a Nyon (Vaud). Festival Sonisphere a Yverdon (Vaud).

Image gallery about the amount of rubbish left over at festivals in Switzerland