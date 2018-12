Dopo panne Happy Day: estrazione ripetuta e nuovo milionario da BL

Dopo l'imbarazzante disguido di sabato scorso, in cui il vincitore ha dovuto rinunciare ai soldi, l'estrazione della lotteria "Happy-Day" ha determinato un nuovo vero milionario in provenienza da Basilea Campagna. La persona è stata informata della vincita.

Il principio del gioco è semplice: si tratta di acquistare un biglietto della lotteria e di mandare per iscritto le proprie coordinate per poter partecipare, nell'ambito dell'omonimo show televisivo della SRF che si tiene ad intervalli regolari, al sorteggio per accedere a un milione di franchi.

Solitamente in finale arrivano dieci persone, che devono rimanere disponibili al telefono al momento dell'estrazione. Ma sabato sera qualcosa è andato storto. A causa di problemi tecnici l'estrazione è avvenuta manualmente e nell'apposita urna erano stati inseriti undici nomi anziché dieci: quello estratto non era però raggiungibile e, secondo regolamento, non poteva quindi partecipare, ha spiegato Swisslos, che in una nota odierna ha ribadito le proprie scuse per quanto successo.

Nel frattempo, come detto, l'estrazione è stata ripetuta e ha premiato un nuovo milionario residente nel cantone di Basilea Campagna. Il vincitore ha potuto essere raggiunto dopo l'estrazione. Ma anche agli altri nove partecipanti è stata data una seconda chance: sono tutti qualificati per partecipare quali candidati alla trasmissione televisiva del 23 febbraio 2019, dove avverrà la prossima estrazione milionaria.

