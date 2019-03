La salvaguardia della biodiversità e la protezione del paesaggio devono esser meglio ancorate nella Costituzione. Quattro organizzazioni ambientaliste hanno lanciato oggi una doppia iniziativa sul tema.

Pro Natura, BirdLife Svizzera, Heimatschutz Svizzera e Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio giudicano la situazione nella Confederazione allarmante: la natura non sta bene e il mondo politico resta indifferente. Le organizzazioni hanno quindi concepito due iniziative, una sulla biodiversità e una sulla cementificazione del paesaggio. Ora avranno tempo fino al 26 settembre 2020 per raccogliere le 100'000 firme necessarie.

A loro dire, è giunto il tempo di mandare un segnale forte per attirare l'attenzione del pubblico sulla protezione di natura e paesaggio, piazzando il tema al centro dell'agenda politica. Il Parlamento, in questi ultimi anni, ha indebolito la protezione del patrimonio costruito e del paesaggio, secondo gli iniziativisti.

