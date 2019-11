L'ex consigliera federale Doris Leuthard entra nel consiglio di amministrazione del produttore di treni turgoviese Stadler. La candidatura dell'ex ministra dei trasporti sarà proposta all'assemblea generale del 30 aprile prossimo, indica l'azienda oggi in una nota.

Doris Leuthard fa parte anche dei consigli di amministrazione di altre aziende, come Coop e Bell. In ambito politico si è recentemente discusso di introdurre un periodo di attesa per gli ex membri del Consiglio federale che entrano nei consigli di amministrazione.

