Utile in crescita ma vendite ristagnanti per Dormakaba.

Dormakaba, gruppo specializzato nei sistemi di sicurezza, ha registrato nel corso dell'esercizio 2018/19, chiuso a fine giugno, un utile in aumento su base annua del 5,8% a 252,2 milioni di franchi.

Per contro, il fatturato ha subito una leggera frenata, scendendo dello 0,8% a 2,82 miliardi. La crescita organica, annuncia la società zurighese in una nota odierna, si è attestata all'1,3%, contro il 2,6% di dodici mesi fa. Disinvestimenti (-1,0%) e tassi di cambio negativi (-1,1%) hanno pesato sulle vendite.

La performance di Dormakaba è invece stata convincente in termini di redditività. Il risultato operativo Ebitda è infatti salito del 3,9% a 448,0 milioni, con il corrispondente margine in crescita di 0,7 punti al 15,9%. Gli esperti contattati dall'agenzia AWP si attendevano però risultati migliori a tutte le voci.

Gli azionisti riceveranno un dividendo di 16,0 franchi per titolo, un franco in più rispetto all'anno prima. In vista del nuovo esercizio, l'azienda con sede a Rümlang (ZH), quotata alla borsa svizzera e presente in 130 Paesi, si aspetta di progredire per quanto riguarda crescita organica e margine operativo lordo.

