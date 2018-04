Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 aprile 2018 9.30 27 aprile 2018 - 09:30

Il Gran consiglio ginevrino ha adottato ieri sera all'unanimità il rapporto della commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sulle disfunzioni istituzionali che hanno portato all'assassinio di Adeline.

Adeline è la socioterapeuta sgozzata da un pluristupratore durante un'uscita accompagnata il 12 settembre 2013.

Istituita nella primavera del 2015, la CPI ha impiegato tre anni per completare i suoi lavori. Ha ascoltato 76 persone, analizzato migliaia di documenti e si è riunita un centinaio di volte. Il suo lavoro è stato elogiato dal collettivo Giustizia per Adeline, ha detto il suo presidente, il deputato dell'MCG Jean-Marie Voumard. Il collettivo aveva ritenuto che le relazioni precedenti fossero incomplete.

Il CEP ha evidenziato tutta una serie di disfunzioni all'interno dell'amministrazione, a vari livelli, che hanno permesso al recidivo stupratore Fabrice A. di mettere brutalmente fine alla vita di Adeline, una madre di famiglia di 34 anni.

Il rapporto avanza oltre 70 raccomandazioni. Per bocca di Pierre Maudet, il consiglio di stato ha assicurato che farà tutto il possibile affinché la tragedia non si ripeta. Il responsabile del dipartimento sicurezza ha sottolineato nel contempo di non aver atteso questo documento per prendere provvedimenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.