Morti sei alpinisti, cinque dei quali italiani 01 maggio 2018 - 17:14 Si fa ancora più tragico il bilancio dell'incidente di montagna avvenuto tra domenica e lunedì nella regione di Arolla, in Vallese: una sesta persona, una donna di nazionalità bulgara di 52 anni, è morta in ospedale alle 12 circa di oggi. Gli altri cinque deceduti sono tutti italiani, tra cui la guida alpina che aveva organizzato la spedizione assieme alla moglie. Gli alpinisti facevano parte di un gruppo di 14 persone, divise in due comitive, rimaste bloccate da una violenta tempesta mentre erano impegnate nella traversata Chamonix-Zermatt. A causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni meteo, non sono riuscite a raggiungere il rifugio Vignettes - a 3'157 metri di quota fra la Pigne d'Arolla e il Monte Collon - e sono state costrette a trascorrere la notte all'aperto, con temperature scese a meno 20 gradi. Stando a quanto riportato da RSI News, tra le vittime figura anche il contitolare della società che ha organizzato l'escursione, un 59enne italiano residente a Chiasso, in Ticino. L'operazione di salvataggio era scattata lunedì mattina, dopo un allarme lanciato dal responsabile del rifugio Vignettes. Sono stati mobilitati sette elicotteri, oltre a diversi medici e guide. I soccorritori hanno trovato 14 persone che avevano trascorso la notte all'aperto. Diversi soffrivano di ipotermia. Una - la guida - era già deceduta, probabilmente vittima di una caduta. Altre tre - tutte italiane - hanno perso la vita poco dopo il loro arrivo in ospedale. Il quinto, come detto, è poi deceduto nella notte. Secondo i primi elementi dell'inchiesta, i 14 alpinisti – che facevano parte di due gruppi distinti – sono partiti assieme domenica dal rifugio Dix, a 2'928 metri di quota. Volevano raggiungere il rifugio Nacamuli, sul lato italiano, ma sono stati sorpresi dalla tempesa. A quel punto hanno ripiegato verso il rifugio Vignettes, a 3'157 metri, rimanendo però bloccati in una zona dove non c'era segnale radio. La guida italiana si è staccata dal gruppo per cercare la strada verso il rifugio, ma è caduta ed è morta. I 13 escursionisti hanno così trascorso la notte sul posto. Ironia della sorte, il rifugio si trovava a qualche centinaio di metri. Altri due morti sul Mönch La montagna è stata senza pietà anche nell'Oberland bernese. Lunedì sera la polizia ha annunciato di avere rinvenuto sul Mönch i corpi senza vita di due alpinisti, due svizzeri di 21 e 22 anni, dati per dispersi dalla vigilia. Anche in questo caso i due sono stati probabilmente sorpresi dalle difficili condizioni meteorologiche e sono verosimilmente morti di freddo.