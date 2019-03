Cala drasticamente la puntualità negli aeroporti svizzeri: dal 2014 il numero di voli in ritardo o cancellati è aumentato di oltre il 50%.

È quanto emerge da un'analisi dell'affidabilità del settore aeronautico condotta dalla società AirHelp, che fornisce servizi di assistenza ai passeggeri.

Nel solo 2018 i voli in ritardo di almeno 15 minuti, o cancellati del tutto, sono stati 56'300, mentre nel 2014 erano "solo" 37'400, indicano gli autori dell'inchiesta in una nota diffusa oggi. Nello stesso periodo, il numero di passeggeri con diritto di risarcimento è aumentato dell'88%.

Secondo AirHelp, la colpa è da attribuire alle compagnie aeree. La motivazione secondo cui un aumento dei movimenti aerei comporta automaticamente un maggior numero di ritardi e cancellazioni può essere accolta solo in parte, secondo gli autori dell'analisi. Nel periodo in esame (2014-2018) il numero totale dei voli è infatti cresciuto solo del 5,1%.

La minore affidabilità delle compagnie è da ricercare, secondo AirHelp, nella concorrenza internazionale, che nel settore dell'aviazione si fa sempre più dura. Capita addirittura che alcune società offrano rotte che non sono in grado di servire per mancanza di velivoli e di personale.

Neuer Inhalt Horizontal Line