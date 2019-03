La Posta ha iniziato a fare luce sulla caduta nel lago di Zurigo di un drone come quelli in servizio tra gli ospedali Civico e Italiano a Lugano.

Il robot volante caduto nel lago di Zurigo in gennaio, identico a quello in servizio tra Ospedale Italiano e Ospedale Civico a Lugano, era in fase di atterraggio di emergenza controllato.

Tutti gli elementi di sicurezza hanno funzionato come si deve, ha indicato oggi Claudia Pletscher, responsabile dello sviluppo e dell'innovazione della Posta, in un'intervista pubblicata dalla Neue Zürcher Zeitung. Per precauzione l'azienda ha comunque deciso che tutti i droni rimarranno ancora a terra fino a quando non saranno disponibili i risultati finali dell'indagine avviata sull'incidente.

I droni fino a gennaio hanno compiuto oltre 3000 voli a Lugano, Berna e Zurigo. L'interruzione della loro utilizzazione fa seguito all'incidente avvenuto a 200 metri dalla riva: il drone precipitato trasportava un campione di sangue tra un ospedale e un laboratorio.

