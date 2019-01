Ogni anno gli automobilisti svizzeri sono fermi in colonna per 26 mila ore. Tutto questo tempo trascorso in macchina ha un prezzo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il costo (ormai insostenibile) del traffico Francesca Luvini, Falò RSI 13 gennaio 2019 - 10:00 Ogni anno gli automobilisti svizzeri sono fermi in colonna per 26 mila ore. Tutto questo tempo trascorso in macchina ha un prezzo. Secondo una stima il costo è di quasi due miliardi di franchi, una cifra calcolata sommando diversi fattori: le ore lavorative perse, ma anche l’impatto sull’ambiente, gli incidenti e relativi strascichi. Un fardello economico, sanitario, assicurativo e ambientale che va a carico della collettività. E allora c’è chi vorrebbe che questo peso venisse ribaltato su chi causa il traffico, ricompensando invece chi sceglie la mobilità lenta. A Falò, trasmissione di approfondimento della RSI, si raccontano direttori di aziende, che devono fare i conti con più traffico e meno lavoro, autotrasportatori, ciclisti e famiglie in fuga dall’inquinamento. Ospite il Consigliere di Stato Claudio Zali, direttore del Dipartimento del territorio ticinese.