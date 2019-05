Quest'anno ricorrono i cento anni della locomotiva "Coccodrillo", e il cinquantenario dello sbarco sulla Luna del quale fu protagonista anche l'Università di Berna.

Due avvenimenti che la Zecca federale Swissmint celebra emettendo due nuove monete commemorative - una d'oro e l'altra d'argento- disponibili da oggi in edizione limitata.

La locomotiva elettrica Ce 6/8 II, chiamata affettuosamente anche "Coccodrillo", rappresenta per molte persone, e non solo per gli appassionati del mondo ferroviario svizzero, più di una semplice "vecchia locomotiva", sottolinea Swissmint in un comunicato odierno.

