Questo contenuto è stato pubblicato il 30 aprile 2018 19.56 30 aprile 2018 - 19:56

Erano svizzere le due vittime dello schianto di un piccolo aereo avvenuto ieri mattina dopo il decollo da Innsbruck. Lo ha riferito oggi un portavoce della polizia austriaca.

Non è ancora nota l'età delle vittime, che oggi sono state sottoposte ad autopsia, precisa l'agenzia di informazioni austriaca APA. Non ci sono ancora indicazioni sulle cause dell'incidente.

Il velivolo, proveniente dalla Svizzera, era inizialmente atterrato a Innsbruck, per poi decollare dopo aver fatto il pieno di carburante. In seguito l'apparecchio ha perso velocemente quota ed è caduto.

