Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 7.42 03 agosto 2018 - 07:42

Dufry ha registrato nel primo semestre una perdita netta attribuibile agli azionisti di 9,6 milioni di franchi, malgrado una solida progressione delle vendite. Su un anno il deficit si è più che dimezzato.

Il giro d'affari è cresciuto del 7,2% a 4,10 miliardi di franchi e l'utile lordo del 7,7% a 2,45 miliardi, comunica oggi la multinazionale basilese specializzata nel commercio esentasse (duty-free). L'utile operativo a livello Ebitda è cresciuto del 12,9% a 464,1 milioni.

I risultati sono in linea con le attese degli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP, escluso l'utile netto. La previsione più pessimista annunciava un buco 5,7 di milioni, mentre quella più ottimista un guadagno di 41,0 milioni.

Per quanto riguarda il seguito dell'esercizio 2018, la direzione non fornisce previsioni in cifre ma rileva che le condizioni di mercato continuano ad essere favorevoli, con persistenti difficoltà in alcuni mercati.

