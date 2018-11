Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Vendite in aumento nei primi nove mesi dell'anno per il gruppo basilese Dufry, specializzato nel commercio al dettaglio esentasse aeroportuale. Il fatturato ha infatti raggiunto i 6,5 miliardi di franchi, in crescita del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2017.

La crescita organica (+3,1%) è tuttavia stata al di sotto delle attese e molto inferiore al 7,9% registrato un anno prima. In una nota odierna, Dufry scrive di aver sofferto dei "venti contrari" sui mercati spagnolo, brasiliano e argentino, con una crescita dello 0,6% nel terzo trimestre, a fronte di una progressione del 3,5% nei primi sei mesi dello scorso anno.

L'utile operativo lordo Ebitda è dal canto suo cresciuto dell'8,5% a 806,5 milioni di franchi.

Evocando il seguito dell'esercizio 2018, l'impresa con sede a Basilea punta ormai su una crescita organica del 2-3%, contro una progressione del 5% ritenuta ancora realistica tre mesi fa. Per quanto riguarda l'Ebitda, Dufry prevede una crescita del 12,0%-12,3%.

