Questo contenuto è stato pubblicato il 1 aprile 2018 10.20 01 aprile 2018 - 10:20

La compagnia aerea low cost Easyjet vuole crescere in Svizzera. La società mira ad un milione di passeggeri in più all'anno.

A dichiararlo è il CEO Johan Lundgren al domenicale "SonntagsZeitung". La crescita sarà possibile non solo agendo sul mercato svizzero, ma anche grazie agli aeroporti di confine Basilea e Ginevra, che permettono di coinvolgere i Paesi vicini.

In Alsazia e nel Baden-Württemberg Easyjet porta avanti campagne pubblicitarie mirate, ha sottolineato Lundgren. L'aumento dei passeggeri sarà semplicemente gestito grazie a velivoli più grandi.

Il CEO non teme inoltre la concorrenza e sostiene di non vedere un pericolo nel fatto che compagnie più care cerchino di copiare il modello Easyjet per abbassate i prezzi. Al contrario: a suo dire British Airways o Swiss perderebbero in questo modo i loro vantaggi concorrenziali.

