Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2018 15.12 13 agosto 2018 - 15:12

Il nuovo focolaio di Ebola scoppiato in Repubblica Democratica del Congo ha colpito finora 52 persone e ha fatto 39 morti.

Lo afferma il ministero della Salute del Paese, che insieme all'Oms ha chiesto un maggiore accesso alle zone colpite, teatro di scontri tra bande armate.

L'epidemia si è verificata nella provincia del North Kivu, al confine con il Ruanda, ed è la prima volta che Ebola colpisce in una zona in conflitto. "L'Oms chiede un accesso sicuro e libero per il personale sanitario - scrive in un comunicato il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus -. La popolazione deve inoltre avere accesso ai centri di trattamento, che salvano vite e limitano la diffusione della malattia".

Oltre ai casi accertati, gli esperti stanno investigando su altri 48 casi sospetti. Al momento è iniziata la vaccinazione del personale sanitario impegnato nella città di Beni, epicentro del focolaio. Le autorità si stanno anche preparando a utilizzare per la prima volta un trattamento sperimentale chiamato mAB114, che ha dato ottimi risultati nei test sulle scimmie, ricavato dagli anticorpi di un sopravvissuto.

