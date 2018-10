Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 ottobre 2018 19.43 17 ottobre 2018 - 19:43

L'epidemia di Ebola in Congo non è una emergenza internazionale di salute pubblica. Lo ha deciso il comitato per le emergenze dell'Oms, e il verdetto è stato reso noto questa sera durante una conferenza stampa a Ginevra.

"Il rischio di diffusione globale resta basso - hanno spiegato gli esperti - mentre quello di diffusione nei paesi confinanti è molto alto. Fino a questo momento abbiamo avuto 260 casi con 159 morti. L'epidemia non ha una valenza globale, ma restiamo molto preoccupati per la regione".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano