Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 febbraio 2018 18.06 14 febbraio 2018 - 18:06

Ha suscitato critiche a sinistra la presentazione odierna dei conti 2017 della Confederazione con un'eccedenza di 4,8 miliardi di franchi invece dell'annunciato disavanzo.

"Maurer non ha il controllo sulle sue finanze", afferma il Partito socialista svizzero, che chiede ora al ministro di investire queste eccedenze invece di usarle per rimborsare i debiti.

"Anno dopo anno - scrive il PS in una nota denunciando le "astuzie contabili" del consigliere federale- è sempre lo stesso desolante spettacolo al Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer lascia intendere che nuove misure di risparmio sono imperativamente necessarie in virtù del freno all'indebitamento". E queste colpiscono "sistematicamente gli stessi settori: cultura, formazione, trasporti pubblici, assistenza sociale, personale della Confederazione e aiuto allo sviluppo".

Già l'anno scorso - prosegue il Partito socialista - Maurer ha preferito usare le forti eccedenze in modo improduttivo per ridurre il debito della Confederazione invece di reinvestirli nei settori colpiti dai tagli o per rimpolpare il fondo AVS. Per il PS la politica finanziaria di Maurer è "irresponsabile".

Dal canto loro, le associazioni del personale della Confederazione esigono ora da Maurer di iscrivere un aumento salariale di almeno l'1,5% per i dipendenti federali nel budget per il 2019.

Il Partito popolare democratico invoca invece la legge stipulante che le eccedenze debbano essere dedicate al rimborso del debito. "Il DFF si allontana dalla prassi prevista dalla legge", rileva. Le basi legali riguardanti gli accantonamenti iscritti a bilancio dal dipartimento e la riduzione dell'eccedenza che ne risulta devono essere chiarite, afferma il PPD in un comunicato. Il partito chiede al riguardo un dibattito parlamentare.

Neuer Inhalt Horizontal Line