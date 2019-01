L'eclissi totale di Luna si verifica quando il satellite transita completamente attraverso il cono d'ombra prodotto dalla Terra. Il motivo del colore rossastro è da ricercarsi nella luce riflessa dalla Terra sulla Luna. Chi ha avuto la fortuna di alzarsi presto ha potuto godersi uno spettacolo abbastanza raro. Per coloro che se lo sono perso... beh occorrerà attendere una decina di anni. La prossima eclissi totale è infatti prevista per il 31 dicembre del 2028.

La luna rossa tornerà tra dieci anni 21 gennaio 2019 - 10:52 Il cielo terso ha consentito ai più mattinieri di godere appieno dell'eclissi lunare totale. Lo spettacolo ha vissuto il suo apice poco prima delle 6 di questo lunedì mattina. Pian piano la Luna si è quindi "svestita" del suo manto rossastro per riapparire nelle sua consueta veste. L'evento astronomico da noi è iniziato attorno alle 04.30 e, per rivedere il satellite terrestre con la sua tradizionale aurea bianca, è stato necessario attendere fin verso le 8. La nuvolosità ha invece ostacolato la visione dell'eclissi a nord della catena alpina. L'eclissi totale di Luna si verifica quando il satellite transita completamente attraverso il cono d'ombra prodotto dalla Terra. Il motivo del colore rossastro è da ricercarsi nella luce riflessa dalla Terra sulla Luna. Chi ha avuto la fortuna di alzarsi presto ha potuto godersi uno spettacolo abbastanza raro. Per coloro che se lo sono perso... beh occorrerà attendere una decina di anni. La prossima eclissi totale è infatti prevista per il 31 dicembre del 2028.