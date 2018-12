Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Economiesuisse si attende un dimezzamento della crescita del prodotto interno lordo (Pil) elvetico l'anno prossimo rispetto a quello che sta volgendo al termine: per il 2018 la federazione delle imprese svizzere pronostica un +2,7%, per il 2019 solo il +1,4%.

In giugno le previsioni di Economiesuisse erano di rispettivamente un +2,3% e un +1,7%. In un comunicato odierno l'organizzazione spiega la revisione al ribasso per l'anno alle porte con una minore dinamica dell'economia mondiale e con le crescenti incertezze politico-economiche: la guerra commerciale tra USA e Cina, la Brexit, i timori di una nuova crisi del debito in Europa e possibili misure dell'UE nei confronti della Svizzera hanno reso insicure le aziende.

Per il 2018 Economiesuisse è invece ottimista e considera solo temporanea l'inattesa contrazione del Pil nel terzo trimestre. Già in ottobre le esportazioni sono tornate a crescere nettamente raggiungendo un record storico. Le imprese svizzere continuano ad investire fortemente negli impianti di produzione e nell'ampliamento delle attività.

Per quanto riguarda i prezzi Economiesuisse non si attende sorprese: l'inflazione dovrebbe mantenersi appena sotto l'1% quest'anno e attestarsi allo 0,8% il prossimo. Nonostante il chiaro rallentamento congiunturale il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere nel 2019 al 2,4%, contro una quota del 2,6% prevista per quest'anno dalla federazione.

