Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2018 15.36 22 agosto 2018 - 15:36

Economiesuisse, vista la favorevole evoluzione congiunturale, rivede al ribasso le previsioni relative al tasso di disoccupazione per il 2018, che dovrebbe attestarsi al 2,6%, in discesa di 0,2 punti rispetto al 2,8% stimato in precedenza.

La Svizzera sta attraversando una fase di boom economico e la richiesta di personale qualificato rimane sostenuta, ha detto all'agenzia finanziaria AWP il capo economista della federazione delle aziende elvetiche Rudolf Minsch.

La Segreteria di stato dell'economia SECO prevede dal canto suo un tasso di disoccupazione del 2,9% e l'istituto KOF del Politecnico federale di Zurigo una percentuale del 2,8%.

Neuer Inhalt Horizontal Line