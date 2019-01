Economiesuisse sostiene la conclusione di un accordo quadro istituzionale con l'Unione europea.

Per la Federazione delle imprese svizzere vi sono tuttavia ancora dei punti da chiarire al più presto e, una volta firmato l'accordo, tutti i dossier in sospeso tra Bruxelles e Berna dovranno essere sbloccati.

Secondo Economiesuisse, la Confederazione ha bisogno di una "road map" per sviluppare ulteriormente la via bilaterale. Stamattina in una conferenza stampa a Berna, l'organizzazione spiegherà i vantaggi dell'accordo quadro per l'economia elvetica.

