5 novembre 2018

Alexis Eskandani, sottosegretario alla Migrazione del ministero dell'Interno dell'Ecuador, ha riferito che il 21% dei cittadini venezuelani che sono arrivati sul territorio ecuadoregno sono bambini o adolescenti, di età compresa tra 0 e 17 anni.

Come riporta il sito del quotidiano ecuadoregno El Comercio, per quanto riguarda le altre fasce di età, tra i migranti venezuelani entrati in Ecuador il 54% ha dai 18 ai 35 anni, il 22% dai 36 anni ai 55 anni e il 3% oltre i 56 anni. Eskandani ha ribadito che i migranti devono presentare documenti validi per l'ingresso Paese.

In media, circa 2.000 cittadini venezuelani entrano quotidianamente in Ecuador, secondo le cifre che il ministero degli Interni ha riportato basandosi sui dati dei checkpoint d'ingresso. Negli ultimi giorni di ottobre, tuttavia, la cifra è salita a 5.000 al giorno, soprattutto dei migranti in transito verso il Perù, dove da novembre sono cambiate le politiche per poter ricevere un permesso di soggiorno nel Paese.

