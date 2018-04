Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

13 aprile 2018 - 21:10

Il gruppo di dissidenti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (Farc) che ha rapito l'equipe del quotidiano ecuadoriano El Comercio ha detto oggi che i tre ostaggi sono morti "durante un attacco fallito lanciato dalle forze militari di Colombia ed Ecuador"

Questo è avvenuto nelle montagne alla frontiera fra i due paese.

In un comunicato, il Fronte Oliver Sinisterra - una unità delle Farc che non ha accettato l'accordo di pace con il governo colombiano - ha spiegato che erano disposti a consegnare i sequestrati ma "la risposta è stata solo più truppe, più gringos, più militari colombiani in Ecuador, più repressione... la risposta è stata militare".

Secondo i dissidenti Farc, "il governo paramilitare e corrotto della Colombia e quello genuflesso dell'Ecuador" si sono alleati per eliminare la guerriglia, e i soldati dei due paesi attraversano costantemente la frontiera per portare "la guerra e la repressione del popolo che vive vicino al confine, così come dei nostri combattenti e delle nostre famiglie".

